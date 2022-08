Homens armados invadem posto de saúde e roubam funcionários na região do Mocambinho

Funcionários da Unidade Básica de Saúde Adelino Matos, localizada na Vila São Francisco, região do bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina, foram vítimas de assalto na manhã desta quarta-feira (10) após dois homens armados invadirem a unidade de saúde.

De acordo com os funcionários, um agente de portaria estava na porta da UBS quando os criminosos o renderam e exigiram a chave da motocicleta do funcionário. Ao entrar para pegar a chave do veículo dentro da unidade, os bandidos renderam outros servidores e acabaram roubando também aparelhos celulares das vítimas.

Um funcionário que não quis ser identificado por medo de represálias informou que essa não é a primeira vez que o posto de saúde é alvo de criminosos. "Essa não é a primeira vez, da outra vez uma pessoa entrou armada com uma faca exigindo atendimento. Estamos com medo de que aconteça o pior", afirmou.

A reportagem do O DIA entrou em contato com o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, o coronel Lacerda, que informou que a motocicleta do funcionário roubada durante a ação já foi localizada. Equipes da PM continuam em diligências pela região em busca dos suspeitos de praticarem o crime.

Confira a nota na íntegra:

A UBS Adelino Marques, bairro São Francisco -Zona Norte, foi assaltada hoje (10) de manhã. Dois homens entraram na UBS como se fossem usuários e dentro da unidade renderam funcionários com arma. A polícia foi acionada mas não chegou a tempo de prender os bandidos. A FMS orientou que seja feito um boletim de ocorrência.