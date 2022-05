Idoso de 82 anos é atropelado ao atravessar BR 316, em Picos

Um idoso de 82 anos ficou gravemente ferido nesta segunda-feira (09/05) após ser atropelado na BR 316, no município de Picos, no Sul do Piauí. Uma mulher que pilotava a motocicleta envolvida no acidente sofreu graves lesões na queda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher que não teve a identidade revelada seguia pela rodovia em uma motocicleta no momento que se deparou com o idoso tentando cruzar a estrada. A mulher não conseguiu desviar, colidiu com o idoso e sofreu uma queda na sequência.

Acionada, a PRF constatou que o idoso estava fora da faixa. Não possível realizar teste de alcoolemia na motoqueira devido suas condições clínicas. As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado Hospital Regional Justino Luz.

