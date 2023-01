Idoso de 94 anos é morto a tiros dentro de casa em Água Branca

Antônio José de Moura, de 94 anos, foi morto a tiros na Avenida José Miguel, na cidade de Água Branca, 113 km de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 1h da madrugada desta segunda-feira (16).

Segundo o comandante da Polícia Militar de Água Branca, tenente-coronel Gilson Leite, a vítima estava dentro de casa quando foi surpreendida por um homem encapuzado.

Foto: Nathalia Amaral/O Dia

O suspeito teria quebrado a porta da residência e efetuado três disparos de arma de fogo que atingiram o idoso. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

Até o momento não há informações sobre a identidade do suspeito de ter praticado o homicídio ou a motivação do crime.

Equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar isolaram o local do crime até a chegada da perícia da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML). As investigações sobre o caso ficarão a cargo da Polícia Civil de Água Branca.