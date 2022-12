Populares revoltados agridem e levam assaltante até a delegacia em Palmeirais

Dois suspeitos de tentarem praticar um assalto a uma farmácia localizada no município de Palmeirais, a 118 km de Teresina, foram agredidos pela população na noite desta sexta-feira (23). Segundo informações do comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Gilson Leite, os dois são detentos da Colônia Agrícola Major César e haviam sido soltos ontem na saidinha de natal.

Os dois homens, um natural de Água Branca e o outro de Amarante, tentaram roubar a farmácia do município quando foram surpreendidos por populares que, revoltados, espancaram a dupla. Um dos assaltantes foi levado pelos moradores até o 19º Distrito Policial, onde foi preso pela equipe de plantão. Já o comparsa conseguiu fugir, mas foi localizado em seguida e novamente espancado. Foto: Nathalia Amaral/O Dia "Esse outro ficou no hospital recebendo os primeiros socorros, em seguida foi conduzido para Teresina, porque houve aquele fato, do estupro contra o bebê e a população se revoltou. Então, para que não houvesse mais agressão da população contra o preso que estava sobre o domínio da polícia, ele foi levado para o HUT", afirmou o coronel Gilson. O suspeito que foi detido pelos populares e encaminhado para a delegacia foi transferido para a Central de Flagrantes de Teresina.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no