Idoso morre após carro colidir em árvore na BR-343, em Floriano

Um idoso de 64 anos morreu em um acidente grave na BR-343, na cidade de Floriano, a 247 km de Teresina. A vítima era passageira em um carro que colidiu com uma árvore por volta das 17h30 desta terça-feira (28).

Foto: Divulgação/PRF

O veículo do modelo Astra seguia no sentido de Jerumenha a Floriano quando o motorista, um homem de 40 anos, acionou os freios fazendo o carro derrapar até sair da pista e colidir em uma árvore. Com o impacto da colisão, o idoso morreu e o condutor ficou gravemente ferido. Outra passageira que estava no carro, uma mulher de 22 anos, sofreu apenas ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Regional Tibério Nunes. A suspeita é de que o acidente tenha sido causado pela reação tardia ou ineficiente do condutor.