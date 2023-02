Polícia prende integrantes de facção criminosa por praticarem assaltos em Teresina

Quatro integrantes de uma facção criminosa que atua em Teresina foram presos suspeitos de praticarem assaltos na manhã desta terça-feira (28), na região da Vila Bandeirantes, na zona Leste. De acordo com o investigador Edson Campos, do 9º Distrito Policial, entre os presos estão um casal do município de Matias Olímpio, no Norte do Piauí.

Foto: Jailson Soares/O Dia



"Dois deles são de Matias Olímpio e dois são de Teresina. Hoje, na parte da manhã, fizeram várias assaltos na Vila Bandeirantes, onde subtraíram vários aparelhos telefônicos e várias motocicletas. Eles praticam assaltos em toda Teresina, são elementos de alta periculosidade", explicou o investigador. Foto: Jailson Soares/O Dia Após os crimes, a quadrilha foi presa por volta das 13h na Vila Mocambinho, zona Norte da Capital. Com eles, a polícia encontrou cinco motocicletas roubadas, um revólver calibre 32 e várias munições. Diante dos fatos, os quatro faccionados foram presos e deverão ser indiciados pelo crime de roubo majorado e associação criminosa. Os presos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina e ficarão à disposição da justiça.





