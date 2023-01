Idoso morre em grave acidente na BR 135, em Alvorada do Gurgueia

Um grave acidente registrado na BR 135, no município de Alvorada Gurgueia, no Sul do Piauí, deixou um idoso de 60 anos morto nesse domingo (15). A vítima trafegava sozinha em uma moto no momento que foi colhido por um carro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso pilotava uma moto Honda, modelo NXR150 BROS KS, e teria invadido a pista contrária. O motorista de um carro que trafegava no sentindo oposto não conseguiu desviar. Na colisão frontal, o idoso caiu metros à frente, enquanto o motorista perdeu o controle e saiu da pista.

Foto: Divulgação / PRF

Foto: Divulgação / PRF



A PRF disse que o corpo do idoso foi recolhido do local por uma equipe de uma funerária. Já o condutor do carro, segundo informe de populares que estavam no local, se evadiu para não ser agredido.

ACIDENTE NA BR 343

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um acidente ocorrido na manhã do último sábado (14), na BR-343 em Francisco Ayres, interior do Piauí. Segundo o motorista, um homem de 29 anos, o acidente ocorreu por volta de 06h da manhã e chovia muito no momento.



No banco de trás, três crianças de aproximadamente um, quatro e sete anos eram transportadas nos dispositivos de segurança adequados: bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, respectivamente. Graças ao uso correto dos dispositivos, as crianças nada sofreram



Com informações da PRF