Integrante de facção criminosa é preso acusado de tentar matar policial civil

Quatro homens integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) foram presos, por volta de meio-dia desta segunda-feira (27), durante cumprimento a um mandado de prisão relacionado a tentativa de homicídio de um policial civil ocorrido há três meses. As prisões foram efetuadas por policiais do 12º Distrito Policial no bairro Piçarreira, zona Leste de Teresina.

Segundo o investigador da Polícia Civil, Marcelo Duarte, a polícia tinha como alvo um homem, identificado apenas como Denis, que teria participado da tentativa de homicídio a um policial civil de Teresina. Contudo, ao chegar ao local, flagrou outros três indivíduos comercializando drogas. Foto: Divulgação/PC "A equipe do 12º DP foi dar cumprimento a esse mandado de prisão e se deparou com essa situação, tráfico de drogas em pleno andamento, esses três indivíduos comercializando maconha, crack e cocaína", afirmou. Ainda de acordo com o investigador, todos os quatro presos pertencem à mesma facção. Diante dos fatos, os três foram presos em flagrantes e serão indiciados pelo crime de tráfico de drogas. Com o cumprimento do mandado de prisão, o quarto indivíduo também foi preso pela tentativa de homicídio. Os presos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina para realização dos procedimentos legais cabíveis.



Com informações de Chico Filho.