Policial Civil é alvejado e tem arma roubada em bar no Lourival Parente

Um policial civil do 21º Departamento de Polícia, identificado como Cláudio Marcelo Melo do Nascimento, de 53 anos, foi alvejado com dois tiros no abdômen na tarde desta terça-feira (31), enquanto estava em um bar no Lourival Parente, zona Sul de Teresina. O mesmo foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

De acordo com o Sargento Mota, dois indivíduos que estavam em uma motocicleta pararam em frente ao bar e um deles foi até o policial e efetuou os disparos. Logo em seguida, o suspeito roubou a arma do policial e se evadiu do local. “Ele entrou sorrateiramente e foi logo atirando. Na hora que o policial caiu, o criminoso pegou a arma. Eles saíram em direção ao bairro Saci”, informa.

Estão sendo realizados levantamentos de câmeras próximas ao local a fim de localizar os suspeitos e recuperar a arma.



Cláudio Marcelo trabalha como policial civil há 33 anos. O Sargento destaca a necessidade de policiais não se exporem e buscarem ficar em segurança. “Policial não é para estar em bar, é melhor beber em casa para assegurar a sua própria vida”, acrescenta.



Em nota, a Delegacia Geral de Polícia Civil informa que designou em caráter especial o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar a tentativa de homicídio contra o APC Cláudio. "O crime praticado na tarde desta terça-feira, 31 de maio, em Teresina será apurado por aquela unidade. As diligências para elucidação do caso já foram iniciadas e serão desenvolvidas com o rigor técnico que o caso requer", diz a nota.

