Jovem de 21 anos é assassinado com seis tiros em praça do Promorar

Um jovem de 21 anos identificado como Irlan Alves Bezerra foi assassinado com pelo menos seis disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (31) em uma praça do bairro Promorar, zona Sul de Teresina. Segundo a polícia, a vítima estaria bebendo na companhia de um colega quando foi abordada por um homem em motocicleta Pop 100 de cor branca.



Policiais do 22º BPM estiveram no local. Conforme o relatório de ocorrência, o suspeito parou a moto próxima à vítima e efetuou o primeiro disparo. Em seguida, ele desceu do veículo e disparou mais cinco vezes. Os tiros atingiram Irlan nos braços, tórax, cabeça e pescoço. Ele morreu ainda no local antes mesmo da chegada do SAMU e a da polícia.



A PM não soube informar se Irlan tinha algum envolvimento com o mundo do crime que pudesse caracterizar as motivações do ocorrido como um acerto de contas. A polícia disse apenas que ele teria chegado recentemente do Pará e que teria postado nas redes sociais que “estava de volta”.

Os policiais fizeram diligências na região para tentar localizar o suspeito, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi feita até o momento. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para fazer a perícia e colher as primeiras informações. O assassinato de Irlan será investigado pela Polícia Civil.

