'Irmãos do crime' condenados por roubo são presos pela Polícia

Nesta quarta-feira (22), policiais do 22º Distrito Policial efetuaram a prisão de dois irmãos conhecidos como os "Irmãos do crime", no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina.

Foto: Jailson Soares/O Dia Segundo Herlon Viana, chefe de investigação do 22º DP, Gilvan da Silva Rodrigues e Edivaldo da Silva Rodrigues foram condenados pelo crime de roubo majorado e eram considerados foragidos da Justiça. "Os relatos da vizinhança é de que a mãe e o pai morrem de desgosto desses dois irmãos. Não querem trabalhar, não querem estudar, não querem produzir para a nação, e agora estão condenados a mais de 10 anos de cadeia cada um, e vão dar um bom descanso para a sociedade", afirmou Herlon Viana. Foto: Jailson Soares/O Dia Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça do Piauí em junho deste ano. Os dois foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina para realização dos procedimentos legais cabíveis.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho.