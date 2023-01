Jornalista e filho de seis anos são vítimas de assalto e tem carro roubado no Ilhotas

A jornalista Aline Moreira e o filho de seis anos foram vítimas de um assalto na noite desta terça-feira (24), na Rua Monsenhor Gil, no bairro Ilhotas, no Centro de Teresina. Aline Moreira chegava a um condomínio no seu veículo, um carro do modelo HB20, quando foi surpreendida por dois homens armados em uma motocicleta.

Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram o momento em que a jornalista desce do carro com o filho. Em seguida, os dois esperam próximo à calçada para atravessar a rua quando são surpreendidos pelos dois criminosos em uma motocicleta. Um deles pula da motocicleta ainda em movimento com a arma em punho, rouba a chave do carro e a bolsa da jornalista e segue para o veículo.

Cerca de meia hora depois, o carro da jornalista foi abandonado pelos criminosos na rua Alceu Brandão, no bairro Monte Castelo, zona Sul da Capital. O carro foi bloqueado através de um dispositivo acionado por meio do GPS.

De acordo com o major Wilton, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, assim que a PM foi acionada, equipes do Rone e da Força Tática iniciaram as diligências em busca dos bandidos.

"Nós acreditamos que o carro ia ser usado para praticar mais assaltos. Na fuga, eles ainda tentaram roubar a moto de uma senhora, mas não conseguiram e se evadiram do local", afirmou o comandante.

Já a bolsa com celular, cartões e documentos da jornalista foi levada pelos criminosos e até o momento os pertences não foram localizados.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no