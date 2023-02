Jovem é encontrado morto após ser acusado de roubo de bicicleta na zona Norte de Teresina

Um jovem de apenas 17 anos foi encontrado morto em um matagal localizado na Vila Padre Humberto, na região da Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina, nesta sexta-feira (10). De acordo com informações da polícia, na noite de quinta (9) a vítima teria sido retirada de sua residência por um grupo de pessoas sob acusação de ter roubado uma bicicleta e logo após sumiu.



O corpo do jovem foi encontrado por populares hoje pela manhã. Equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar, bem como a Força Tática. “Ontem à noite foram ouvidos pelo menos três disparos de arma de fogo nas proximidades de onde o corpo foi encontrado. As informações preliminares dão conta de que a vítima foi capturada, não se sabe por quem, e depois sumiu.”, explica o delegado Danúbio.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

Os familiares do jovem relataram que ele tinha problemas com uso de drogas e praticava furtos e roubos para sustentar o vício. “A vítima residia no Torquato Neto, mas por conta dos problemas com drogas e roubos ele se mudou para a zona Norte. Aqui, a família alegou que ele continuou a praticar atos ilícitos”, aponta o delegado.

O delegado ressalta ainda que as circunstâncias do caso apontam para um crime de execução e o fato de o jovem ter, supostamente, roubado uma bicicleta pode ter sido o motivo da sua morte.

A vítima possui lesões na região da cabeça e uma lesão de disparo de arma de fogo no ombro. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.

Com informações de Tony Silva/O DIA TVIthyara Borges