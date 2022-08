Jovem de 19 anos é morto a tiros em Teresina; 3º homicídio em menos de 12 horas

Teresina já registra o terceiro homicídio deste sábado (20) em menos de 12 horas. Desta vez, a vítima foi o jovem identificado apenas como Pedro Henrique, de 19 anos, executado a tiros na tarde de hoje. O rapaz estava em frente à residência de sua tia, na Vila Lucy, bairro Novo Horizonte, zona Sudeste da Capital, quando foi alvejado por diversos tiros de arma de fogo.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

O 8º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, informou que a vítima estava sentada na porta do imóvel quando um veículo passou e parou em frente a Pedro. Em seguida, um dos ocupantes teria feito diversos disparos, e, em seguida, fugido do local. Todos que estavam no carro, de acordo com testemunhas, estavam encapuzados.



A vítima foi atingida por diversos tiros e morreu ainda no local. De acordo com familiares, Pedro Henrique não tinha passagem pela polícia. No local, a perícia encontrou diversas cápsulas deflagradas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O crime será investigado pela Polícia Civil.



Sábado violento

Na madrugada deste sábado (20), dois homens foram encontrados mortos na estrada da Alegria, zona Sul de Teresina. Até o momento, os corpos ainda não foram identificados. Os corpos foram encontrados por moradores da região que costumam passar pelo local.



