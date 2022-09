Jovem de 20 anos é morto com quatro tiros na cabeça no bairro Parque Brasil III

Um jovem de 20 anos, identificado apenas como Gabriel, foi encontrado morto com marcas de tiros no início da manhã deste domingo (25), na rua Santo Antônio, no bairro Parque Brasil III, zona Norte de Teresina. A suspeita é de que o jovem tenha sido vítima de uma execução.

O corpo da vítima foi encontrado por populares às 7h30 da manhã. De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável por investigar o crime, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo. Gabriel foi atingido por, pelo menos, nove tiros. Destes, quatro atingiram a cabeça do jovem.

Ainda segundo o DHPP, o jovem já possuía passagens pela sistema prisional. Contudo, até o momento não há informações sobre as identidades dos suspeitos de terem efetuado os disparos ou o que teria motivado a execução.

Os projéteis recolhidos na cena do crime deverão passar por perícia para determinar o calibre da arma de fogo usado no homicídio. Equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar isolaram o local até a chegada da Perícia da Polícia Civil e do IML.

Segundo homicídio

Também na manhã deste domingo, um segundo homicídio foi registrado na zona Norte de Teresina. Desta vez, a vítima, que não foi identificada, foi morta com disparos de arma de fogo na avenida Boa Esperança, na Vila Apolônia. Equipes do 9º BPM estiveram no local e fizeram o isolamento da cena do crime até a chegada de da perícia. Não há informações se os dois crimes estão relacionados. Ambos os casos serão investigados pelo DHPP.