Jovem é assassinado a tiros no bairro Planalto Uruguai, em Teresina

A onda de violência que assola Teresina deixou mais uma vítima neste final de semana. Um adolescente de 18 anos de idade foi assassinado a tiros no bairro Planalto Uruguai, na zona Leste da capital. O crime aconteceu na noite deste sábado (06). A vítima foi identificada pela polícia como sendo Carlos Eduardo Lopes da Silva.



Foto ilustrativa/Arquivo O Dia

Policiais do 5º BPM estiveram no local para atender à ocorrência e isolar a área. De acordo com o relatório da Polícia Militar, os moradores acionaram a guarnição após ouvirem disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais já se depararam com a vítima morta. Próximo ao corpo havia uma arma.

Os populares não souberam informar à guarnição quem teria cometido o crime nem a dinâmica do ocorrido. Os PM’s acionaram a perícia do Departamento de Homicídios (DHPP) e o IML para remover o corpo de Carlos Eduardo. Ainda não se tem informações sobre os suspeitos, mas a polícia crê que tenha se tratado de uma execução por suposto acerto de contas já que nada de valor material da vítima aparentemente foi levado.

O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil.

