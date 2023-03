Jovem é assassinado ao sair de festa no bairro Matadouro, em Teresina

Um rapaz de 19 anos identificado como Caio Vinícius Silva dos Santos foi assassinato a tiros na noite de ontem (26) quando saía de uma festa que acontecia no bairro Matadouro, zona Norte de Teresina. Segundo a polícia, ele estava acompanhado de outro jovem, que também foi atingido pelos disparos, mas resistiu aos ferimentos.



De acordo com o relatório de ocorrência do comando do 9º BPM, o crime foi praticado por um homem em uma motocicleta. Ele abordou as vítimas na saída da festa e já chegou efetuando os disparos. O suspeito pilotava uma motocicleta modelo Pop 100 e se evadiu logo em seguida. Os disparos atingiram Caio na região da cabeça e do peito.



O jovem que estava com ele, e que não teve o nome informado, foi socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado ao HUT. A polícia não soube informar se Caio ou o outro rapaz tinham algum envolvimento com a criminalidade, mas ressaltou que o homicídio tem características de execução.

O IML foi acionado para remover o corpo de Caio e o caso seguirá sob investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

