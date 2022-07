Jovem é espancado e morto a tiros no bairro Parque Universitário

Um jovem identificado como Lucas Vinícius Ferreira da Costa, de 24 anos, foi brutalmente assassinado no final da tarde desta sexta-feira (22), no bairro Parque Universitário, zona Leste de Teresina.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Segundo o 5º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento da região, a vítima foi perseguida e espancada por três indivíduos ainda não identificados. Em seguida, os suspeitos mataram a vítima com disparos de arma de fogo.

"Ele foi espancado por três elementos. A viatura ainda perseguiu eles, mas não conseguiu capturar nenhum deles. Ele [a vítima] é filho de um mototáxi, mas ainda não sabemos se ele tem envolvimento com algo", informou o sargento Orleâncio, do 5º BPM.

Foto: Jailson Soares/O Dia



A equipe da Polícia Militar isolou o local e acionou a Perícia Criminal. O corpo ainda está no local aguardando a chegada do IML. As investigações sobre o caso ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).