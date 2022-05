Jovem é executado a tiros no Parque Universitário

Um jovem identificado como Gleison da Conceição de Carvalho Silva, 23 anos, vulgo Macaco Louco, foi executado a tiros no início da tarde desta quinta-feira (05/05) no Parque Universitário, na zona Leste de Teresina.

O Portal O Dia apurou que a vítima estava sentada na porta de sua residência no momento que dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. Macaco Louco ao perceber a aproximação dos executores ainda tentou correr, mas foi alvejado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo.

Foto: Francisco Filho / O Dia Tv

Segundo a Polícia Militar, Gleison é conhecido por envolvimento com o mundo do crime. A polícia apura também se o crime teria relação com uma suposta disputa por terra que a vítima teria se envolvido na região.

“Ele era envolvido no mundo do crime. Ele tinha envolvimento também em uma disputa por terra. Ele estava em uma casa e segundo informações de populares a pessoa não conseguiu tirar ele da terra’, disse ao O Dia o sargento Lopes, da Polícia Militar. Guarnições seguem em diligência para tentar identificar os autores dos tiros.

Com informações de Francisco Filho / O Dia Tv