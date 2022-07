Jovem é executado com oito tiros na frente da namorada em Teresina

Um jovem identificado como Marcos Henrique Carvalho, 20 anos, foi morto com pelo menos oito disparos de arma de fogo no início da tarde desta quinta-feira (28/07) no bairro Risoleta Neves, zona Norte de Teresina. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou a investigação do crime.

De acordo com o 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o jovem estava sentado em uma praça que fica localizada em frente à casa da namorada com outras pessoas no momento que homens chegaram em um carro e começaram a efetuar os disparos. A vítima morreu ainda no local.

Foto: Arquivo / O Dia

O jovem morava em uma rua próxima, mas recentemente estava residindo na casa da namorada desde que ela descobriu uma gravidez. A polícia constatou que a vítima já teve envolvimento com o mundo do crime.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligência para tentar localizar os suspeitos. O DHPP apontou inicialmente que o crime tem características de execução. Os investigadores trabalham agora para descobrir as motivações e a identidade dos criminosos.

