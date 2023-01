Jovem sofre cinco facadas em tentativa de homicídio em Campo Maior

Uma tentativa de homicídio no início da tarde desta quinta-feira (19) terminou com um jovem identificado como Jailson Pimentel de Sousa, 23 anos, esfaqueado no Residencial Nova Galileia, no município de Campo Maior, no Norte do Piauí. Ao todo, a vítima sofreu cinco golpes de faca.

LEIA TAMBÉM: Crime, fuga e prisão na Argentina: o que se sabe sobre o caso Marcos Vitor

Segundo a Polícia Civil, o autor das facadas e a vítima eram desafetos e tinham envolvimento com o mundo do crime. A polícia investiga agora se o crime foi premeditado ou se os dois homens estavam no mesmo ambiente momento antes.

Foto: Reprodução / WhatsApp

Jailson Pimentel, apesar das facadas, não perdeu a consciência e indicou quem era o autor do crime. Ele revelou que se tratava de um indivíduo identificado apenas como Gegê, morador do Bairro Cariri, em Campo Maior.

Uma equipe do 15ª Batalhão da Polícia Militar de Campo Maior iniciou diligências e conseguiu localizar o suspeito. Ele foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia Civil para ser ouvido. Já a vítima foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional de Campo Maior (HRCM).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no