Jovens são assassinados a tiros no Parque Vitória, em Teresina

A Polícia Militar registrou um duplo homicídio ocorrido na manhã deste domingo (11) no residencial Parque Vitória, zona Sul de Teresina. Dois jovens, sendo um de 16 anos, foram assassinados a tiros em crime ocorrido na Rua Bom Jesus por volta das 9h. Guarnições do 22º Batalhão foram acionadas até o local para isolar a área.





Foto ilustrativa/Arquivo O Dia

Uma das vítimas foi identificada como sendo Richarles Pereira de Araújo, 16 anos. O outro corpo ainda não foi identificado. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontram-se no Parque Vitória para a perícia. A polícia ainda não sabe informar se os jovens foram assassinados naquele local ou se teriam sido mortos em outro lugar e tiveram seus corpos deixados ali.

Equipes da PM fazem diligências na região à procura de suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão foi efetuada.

Este duplo o homicídio entra para uma estatítstica violenta neste final de semana no Piauí. Três pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas no Estado. No litoral, um homem identificado como Antônio Francisco Pereira foi morto a golpes de faca. O crime ocorreu em Parnaíba.

