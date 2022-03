Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou motociclista em Floriano

O tenente da Polícia Militar Hélio Avenilo Cardoso, que disparou o tiro que levou a morte do jovem motociclista Agno Santos Vieira, na PI 140, em Floriano, teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Valdemir Pereira Santos, da Vara de Plantão de Floriano.

Na decisão, o magistrado afirmou que o policial foi preso em flagrante após efetuar o disparo no jovem e que não há irregularidades no auto da prisão irregularidades que justificassem o relaxamento da prisão. Para a conversão da preventiva, o juiz disse que o tenente agiu de maneira injustificada.

“Havendo forte indicativo da autoria do flagrado em situação delituosa de gravidade concreta (policial militar de serviço dispara diversas vezes contra vítima por motivo injustificado), é de rigor a manutenção da sua prisão cautelar, como forma de preservar a ordem pública evidentemente abalada (art. 255, a, do Código de Processo Penal Militar), pela recente infração cometida e pela forte probabilidade de reiteração em caso de pronta concessão de liberdade, não se mostrando adequada a conversão em medidas cautelares diversas à prisão”, escreveu juiz Valdemir Pereira.

Agno Santos Vieira (Foto: Reprodução / Facebook)

O comando-geral da Polícia Militar comunicou que ‘será instalado um Inquérito Policial Militar e Hélio Avenilo responderá ao processo na Justiça, sendo-lhe garantidos todos os direitos constitucionais, onde serão levantadas as circunstancias que envolveram esse fato’.

O caso

O jovem Agno Santos Vieira foi alvejado com um tiro depois que tentou fugir de uma blitz no último sábado (12) na PI 140, em Floriano. Ele recebeu ordem de parada, mas tentou retorna na motocicleta, momento que o policial efetuou um único disparo contra Agno, que caiu do veículo, ferido.

Os próprios policiais socorreram a vítima e a encaminharam para o Hospital Regional Tibério Nunes. No entanto, pouco depois de dar entrada na unidade, Agno não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no