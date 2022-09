Justiça prorroga inquérito da morte de Tainah Brasil

A Justiça atendeu a um pedido da delegada Natália Figueiredo, do Núcleo de Feminicídio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), para prorrogar por mais 30 dias o inquérito que investiga a morte da jovem Tainah Brasil, filha do jornalista Marcelo Rocha, morta em maio desde ano.

O crime começou a ser investigado no dia 16 de maio e ouviu Geovana Thais e Fernanda Ayres, acusadas de esfaquearem a jovem, e vizinhos que presenciaram a discussão e chegaram a ver a vítima esfaqueada no local do crime. Após mais de 100 dias, o inquérito ainda segue sem conclusão.

Foto: Reprodução / redes sociais

A família da vítima defende que Tainah Brasil foi atacada pelas duas jovens e utiliza como argumento uma facada nas costas da vítima apontada pela perícia. Já as duas acusadas argumentam que agiram em legítima defesa.

O crime

A jovem Tainah Luz Brasil Rocha, de 27 anos, filha do jornalista Marcelo Rocha, morreu na segunda-feira, 16 de maio, após ser esfaqueada durante uma discussão ocorrida durante a madrugada, no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina.

A jovem foi atingida com aproximadamente sete facadas na região do abdômen. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito na manhã de ontem.

A vítima estava morando no estado do Paraná e visitava Teresina na data. Ela foi na residência de sua ex-namorada, Fernanda Ayres. Na casa, estava a atual namorada de Fernanda. As três estariam consumindo bebida alcoólica no momento que teve início a discussão

