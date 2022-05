Líder de facção é baleado ao resistir a prisão em Teresina

Um homem identificado como Adriano de Sousa Moura, foragido do sistema penitenciário do Piauí e considerado líder de uma facção criminosa em Teresina, foi baleado no braço ao reagir a prisão nessa quarta-feira (20/04) no bairro Santa Bárbara, na zona Leste de Teresina. Ele foi alvo de uma operação da Força Tarefa da Secretaria de Segurança para o cumprimento de mandato de prisão.

Durante a ação policial, Adriano Moura chegou a resistir a prisão e entrou em luta corporal com um dos policiais. “No momento da prisão o indivíduo travou luta corporal com um dos policiais, sendo necessário imobilizá-lo com um disparo de arma de fogo no braço. Imediatamente socorrido”, disse o major Audivam Nunes, coordenador da Força Tarefa.

Foto: Divulgação / Força Tarefa

O Portal O Dia apurou que o foragido deu entrada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) e foi submetido aos procedimentos médicos. Logo depois, ele foi levado para o sistema prisional do estado.

O preso

Adriano Moura é condenado a 17 anos de prisão e fugiu da Penitenciária José Ribamar Leite no início do mês durante juntamente com outros nove detentos. Segundo a polícia, Indivíduo perigoso, líder de facção criminosa, com mais de 10 passagens pelas Delegacias da Capital pela prática de diversos crimes, agia com extrema violência.

