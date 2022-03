Mãe de Izadora Mourão é condenada a 19 anos de prisão e irmão é absolvido

Dona Maria Nerci dos Santos Mourão foi condenada a 19 anos e seis meses de prisão pelo assassinato da filha, a advogada Izadora Mourão. O irmão dela, João Paulo, foi absolvido do crime pelo Conselho de Sentença. A decisão foi proferida por volta das 23 horas de ontem (16) após quase 15 horas de julgamento.



Leia também: Izadora dizia que irmão tinha perfil de “psicopata”; veja detalhes dos depoimentos



Foto: Reprodução/Facebook

Durante o depoimento, Maria Nerci assumiu a autoria do crime e afirmou que João Paulo não teve qualquer participação no crime, ocorrido em fevereiro do ano passado em Pedro II. Os dois haviam sido indiciados e se tornaram réus por homicídio triplamente qualificado: por motivo torpe, com emprego de meio cruel e sem chance de defesa da vítima.

Ao prestar depoimento, João Paulo negou que tenha participado do assassinato de Izadora e afirmou estar “entristecido” por conta do que a mãe havia feito. O Conselho de Sentença, formado por representantes da sociedade civil, decidiu por quatro votos contra três absolver João Paulo dos Santos Mourão por ter entendido que ele não estava presente na cena do crime.

Maria Nerci cumprirá a pena em regime domiciliar por ter idade avançada.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no