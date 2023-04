Teresina: cinco pessoas são presas por incendiar ônibus; quatro veículos foram destruídos

Atualizada às 07h43min

Cinco pessoas já foram presas na manhã desta terça-feira (18) por incendiar ônibus em Teresina. A prisões ocorreram durante a operação deflagrada pelo DRACO em parceria com a Polícia Militar para apurar responsabilidades nos ataques aos veículos do transporte coletivo da capital. De acordo com o delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO, as prisões aconteceram na Vila Mocambinho, onde o primeiro ônibus foi incendiado na noite de ontem.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

“Estamos dando uma resposta eficaz à ação desses criminosos e mostrando que nada vai passar impune. Não vamos permitir que o patrimônio, seja ele público ou privado, seja danificado pela ação de faccionados que insistem em ir contra a lei e agir pela desordem”, afirmou o delegado.

Mais três ônibus do transporte coletivo de Teresina foram incendiados na noite desta segunda-feira (17) em razão do confronto entre polícia e os acusados de terem atirado no coronel Maurício Lacerda. Além do veículo destruído na Vila Mocambinho, três ônibus foram alvo da ação de criminosos no bairro Aroerias, região da Pedra Mole, na zona Leste da capital.



Foto: Reprodução/Whatsapp

A informação foi confirmada ao Portalodia.com pelo comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, major Marcos. De acordo com ele, os veículos destruídos são dois ônibus e um micro-ônibus. Em razão dos atentados, a PM, juntamente com a Polícia Civil, deflagrou uma operação em caráter de urgência para prender os responsáveis pelos danos ao patrimônio.





