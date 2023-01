Marcos Vitor, condenado por estuprar a irmã e a prima, é preso na Argentina

Marcos Vitor Aguiar Dantas foi preso nesta quinta-feira (19) na cidade de Mar del Plata, Argentina. Ele foi condenado pela justiça piauiense a 33 anos e oito meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra duas crianças, sendo uma delas sua irmã e a outra sua prima. Marcos Vitor estava foragido desde outubro de 2021.

Durante pouco mais de um ano, a Polícia Civil vinha realizando diligências de forma contínua com objetivo de cumprir o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. De acordo com a Polícia Civil, as investigações da polícia apontavam que Marcos Vitor estaria residindo na cidade de Buenos Aires, usando documentos falsos.

"Foram realizadas uma série de diligências de campo e em ambiente cibernético – com suporte dos DPCs Anchiêta Nery e Yan Brayner - que resultaram na localização, confirmação de identidade e prisão do investigado", informou por meio de nota.

Marcos Vitor, então estudante de medicina, foi condenado em processo criminal da comarca de Teresina por estupro de vulnerável contra duas vítimas. A investigação foi presidida Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), que identificou as vítimas, colheu os elementos informativos necessários e representou pela prisão do investigado.

Entenda o caso

Em novembro de 2022, Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 22 anos, foi condenado a 33 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra duas vítimas, sendo uma sua irmã e a outra sua prima. Na época que os crimes vieram a tona, as vítimas tinham, respectivamente, nove e 12 anos.

Em entrevista ao Portal O Dia, a mãe de uma das vítimas revelou que a filha, de 13 anos, foi abusada por Marcos Vitor dos cinco até os dez anos de idade. Após a denúncia, Marcos Vitor foi acusado também de estuprar a própria irmã, que na época tinha 9 anos. O caso foi encaminhado à Polícia Civil no dia 31 de agosto de 2021.

A família conta que jamais desconfiou dos crimes e Marcos aparentava ser um bom rapaz. Marcos Victor se aproveita dos momentos em família e da confiança que todos tinham nele, para praticar os abusos sexuais contra suas primas e irmãs. “Ele ajudava a cuidar das meninas e nesse ‘cuidar’ que ele aproveitava da nossa confiança para abusar das crianças”, afirma a mãe de uma das vítimas.

Em uma conversa com uma das mães da vítima, Marcos chegou a confessar o crime e afirmou que aquele foi um período obscuro de sua vida e pede perdão por toda a situação, dizendo ainda que faria de tudo para que fosse perdoado. Após o caso vir à tona, ele teve a prisão preventiva decretada, mas estava foragido há mais de um ano.

