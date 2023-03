Membro do Bonde dos 40 é preso por torturar suspeitos de assaltos em tribunal do crime

Um homem identificado como Railson de Araújo Pinheiro foi preso pela Gerência de Polícia Especializada e por equipes do 22º DP, na manhã desta sexta-feira (31), por participação no "tribunal do crime". Ele é suspeito de integrar a facção criminosa Bonde dos 40.

Foto: Divulgação/GPE

Um vídeo gravado pela organização criminosa, da qual Railson faz parte, mostra o momento em que três homens são torturados por terem praticado assaltos dentro da área de atuação da facção.

“Quero que os três repitam assim: nunca vamos roubar aqui perto. Tem que roubar na área dos 15”, dizem os criminosos. O número 15 faz alusão à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), que é rival do Bonde dos 40.

De acordo com o delegado Tales Gomes, gerente de Polícia Especializada, a prisão foi realizada no bairro Vale Quem Tem. “A prisão decorre de investigação presidida pela Gerência de Polícia Especializada que apura tribunal do crime no Bairro Santa Maria da Codipi. A investigação apura crimes de tortura e organização criminosa e já havia feito a prisão de outras três pessoas”, destacou o delegado.

Ainda segundo o delegado, durante a deflagração da Operação Disciplina, em fevereiro deste ano, Railson fugiu da Santa Maria da Codipi e foi se abrigar na casa de outros criminosos na região do Vale Quem Tem, onde foi preso hoje. O investigado será interrogado e conduzido ao sistema prisional.

