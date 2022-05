Membros de facção são presos após tentarem fugir da PRF em Parnaíba

Um homem de 25 anos de idade foragido da Justiça foi preso nessa segunda-feira (23/05) após uma perseguição policial na BR 343, no município de Parnaíba. Ele é acusado de roubo e receptação e possuía um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Ele e outro ocupante do veículo integram facções com atuação no litoral do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma guarnição deu ordem de parada para um carro modelo veículo Vw/Voyage que trafegava pela rodovia, mas o motorista do carro desrespeitou e empreendeu fuga.

“A referida ordem não foi obedecida e o veículo se evadiu. Após acompanhamento tático, os seus ocupantes decidiram abandonar o automóvel e empreenderam fuga dentro do matagal, onde foram encontrados e presos”, disse a PRF.

O veículo possuía um boletim de ocorrência de apropriação indébita, datado em 29/09/2021, em Fortaleza/CE. O veículo e os dois homens foram levado para uma delegacia da Polícia Civil em Parnaíba.

