Polícia encontra roupas e ossada de adolescente desaparecido no Vale do Gavião

Uma ossada humana foi encontrada em um loteamento na zona Leste de Teresina, no início da tarde desta terça-feira (24). Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, as roupas e a ossada seriam de Fernando Filho, adolescente de 13 anos que estava desaparecido desde o dia 24 de abril.

(Foto: Arquivo Pessoal)

De acordo com a família da vítima, Fernando Filho sumiu após participar de uma festa no sítio Velho Wilson, no bairro Vale do Gavião, zona Leste de Teresina. Ele foi visto pela última vez ao entrar correndo em um matagal. O adolescente morava no residencial Firmino Filho, também na zona Leste.



A mãe do adolescente, Maria Lúcia Rodrigues, esteve presente no local e confirmou à polícia que as vestes eram de Fernando.

(Foto: Divulgação)

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover a ossada e o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães