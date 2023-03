Menino de 12 anos é apreendido pela segunda vez com moto roubada em Teresina

Um menino de 12 anos e outro adolescente de 15 anos foram apreendidos na noite desta sexta-feira (10) durante uma blitz que estava sendo realizada na Avenida Joaquim Nelson, no bairro Dirceu Arcoverde, zona Sudeste de Teresina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), essa é a segunda vez que o menor de 12 anos é apreendido somente este ano.

Foto: Divulgação/SSP

Durante a abordagem foi verificado que os adolescentes estavam em uma motocicleta roubada e com uma pequena quantidade de entorpecentes. Segundo o Gerente de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Púbica, Fernando Aragão, as operações estão sendo realizadas de forma intensificada com objetivo de tirar de circulação infratores com mandado de prisão em aberto, drogas, armas, além de recuperar veículos furtados e roubados.

“Os dois menores trafegavam em uma motocicleta e ao avistarem a nossa blitz, tentaram fugir em alta velocidade, uma de nossas equipes saiu em perseguição e conseguiu realizar a abordagem. Essa é a segunda vez, nesse ano, que o menor de 12 anos é apreendido com arma de fogo e moto roubada. Gostaria de ressaltar que a operação é uma ação integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Detran e STRANS”, explicou Aragão.

Os menores foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina e ficarão à disposição da Justiça.