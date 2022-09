Menores infratores fazem socioeducador de refém e tentam fugir do CEM

Uma tentativa de rebelião foi registrada no início da madrugada desta segunda-feira (19), no Centro Internacional Masculino (CEM), na zona norte de Teresina. Cerca de 16 adolescentes que cumprem medida socioeducativa no local iniciaram um motim e chegaram a fazer um socioeducador de refém na tentativa de fuga.

Foto: Arquivo O Dia

Segundo informações do coronel Lacerda, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta de meia-noite após os internos iniciarem um motim no centro educacional.

"Nós recebemos o chamado já por volta de meia-noite, e, de pronto, enviamos equipes ao local. Nós conseguimos, com o apoio da equipe de segurança do centro, conter o motim. Eram cerca de 16 adolescentes que tinham como objetivo fugir do centro", informou o comandante.

Ainda de acordo com o Comando do 9º BPM, os adolescentes que iniciaram o motim foram encaminhados ao Centro de Internação Provisória (CEIP), na zona Sudeste de Teresina.