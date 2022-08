Mola se desprende de caminhão, atravessa carro e mata motorista na BR-222

O motorista de um veículo modelo HB20S, de 54 anos, morreu após ser atingido por uma mola de caminhão e colidir o carro com uma árvore na BR-222, no município de Brasileira, a 183 km de Teresina. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (15).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro conduzido pela vítima fatal vinha no sentido São João da Fronteira a Piripiri quando, ao cruzar com um caminhão, uma parte do feixe de molas se desprendeu e atingiu o veículo. A mola atravessou o parabrisa, atingiu o motorista do HB20S e saiu pelo parabrisa traseiro. Em seguida, o carro saiu da pista e colidiu com uma árvore.

Foto: Divulgação/PRF



Além do motorista do HB20S, outras três pessoas que estavam no carro se feriram no acidente. São elas, duas mulheres, uma de 23 anos e uma de 56 anos, e um homem de 26 anos. As vítimas apresentaram lesões leves e foram encaminhadas para o Hospital Regional de Piripiri.

O motorista do caminhão não parou para prestar socorro e se evadiu do local. Até o momento, não há informações sobre a identidade do condutor. A causa presumível, segundo a PRF, foi falha mecânica do caminhão.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no