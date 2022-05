A Delegacia de Homicídios está investigando a morte de Tainah Luz Brasil Rocha, filha do jornalista Marcelo Rocha, e que morreu após ser esfaqueada durante uma discussão ocorrida no domingo (15). O delegado da Delegacia de Homicídios, Francisco Barêtta, concedeu entrevista ao Portal O Dia, e afirmou que ainda vai analisar a “passionalidade” do crime e se se enquadra ou não em Feminicídio.

“Já despachamos para a delegada titular da Delegacia de Homicídios. Havia ali uma relação homoafetiva. Não sabia que uma mulher era tão violenta com a outra. O DHPP só pode dizer se há passionalidade no final das investigações”, afirmou Barêtta. O delegado destacou que os vizinhos ouviram gritos de socorro e gemidos durante a madrugada na casa onde ocorria a festa. Bairro Mocambinho.

(Foto: Maria Clara Estrêla / O DIA)

Sobre a possibilidade de prisão da acusada de esfaquear Tainah, a Geovana Thais Vieira da Silva, o delegado afirmou não sabe dizer se vai ser presa ou não, porque tem que saber se foi lesão corporal seguida de morte ou se foi homicídio consumado. A jovem foi atingida com aproximadamente sete facadas na região do abdômen. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito na manhã de ontem.

Família lamenta a morte de Tainah; velório acontece nesta terça (17)

O velório de Tainah Luz está sendo realizado na manhã desta terça-feira (17) e o enterro também ocorre ainda hoje. O jornalista Marcelo Rocha lamentou a morte prematura da filha e agradeceu as mensagens que a família tem recebido.

(Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)

“Dor e impotência. Sensações que me acompanham desde quando a notícia da partida de Tainah chegou. No espelho enxergava um Marcelo que encarava tudo. Hoje, a imagem no lago da vida mostra um Marcelo diferente. Vou aguardar a nitidez dessa imagem. Agradeço a todos pelo apoio e solidariedade”, disse o jornalista.

O irmão de Tainah Luz, Thales Brasil, fez uma breve publicação em sua rede social sobre a morte da irmã. “Queria realmente conseguir falar algo, mas é só sentir a dor mesmo. Vai pra junto da mamãe, minha irmãzinha. Te amo”, publicou.

