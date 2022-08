Motociclista embriagado é preso após atropelar idoso e fugir na BR-343

Um homem não identificado, de 47 anos, foi preso na tarde de ontem (10), após ferir gravemente um idoso de 82 anos em um acidente na BR-343, em Parnaíba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a equipe de plantão foi acionada por populares que presenciaram o acidente e informaram sobre a fuga do condutor responsável pela colisão.

Foto: Divulgação/PRF

O motociclista foi encontrado ainda nas proximidades do acidente. Ao ser abordado, o indivíduo indícios de ingestão de álcool, como olhos vermelhos, fala arrastada, desorientação, odor etílico e outros sintomas. O condutor ainda possuía várias escoriações condizentes com o acidente de trânsito do qual havia se evadido. Os policiais rodoviários ofereceram a realização do teste de alcoolemia, o qual foi recusado pelo condutor.

Em análise do local e da dinâmica do acidente, a PRF constatou que o ciclista trafegava pelo acostamento no sentido Buriti dos Lopes/ Parnaíba e a motocicleta trafegava no mesmo sentido. Em determinado momento, a motocicleta adentrou o acostamento e colidiu na traseira da bicicleta. Devido ao impacto, o ciclista ficou gravemente ferido e inconsciente, e foi socorrido pelo SAMU. O mototaxista evadiu-se do local.

O condutor foi encaminhado à polícia judiciária, para as providências cabíveis e responderá pelos crimes de embriaguez ao volante, fuga do local do acidente, deixar o condutor do veículo de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada.

