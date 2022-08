Motociclista invade contramão e morre em acidente grave na BR-316

Um motociclista de 51 anos, que não teve a identidade revelada, morreu em um acidente grave na BR-316, no município de Francisco Macedo, a 400 km de Teresina.



Foto: Divulgação/PRF

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal conduzia uma motocicleta Fan 125 quando colidiu frontalmente em caminhão do modelo Volvo FH 540 6X4T.

O motociclista transitava no sentido Alegrete do Piauí a Francisco Macedo quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão que vinha no sentido contrário.

Após a colisão, a motocicleta se chocou contra o meio-fio e tombou em seguida. Com o impacto, o condutor caiu da moto e bateu a cabeça também no meio- fio, vindo a óbito ainda no local. Já o motorista do caminhão, um homem de 47 anos, não sofreu nenhum ferimento.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e colheu as primeiras informações no local do acidente. A Perícia Criminal do município de Floriano e o IML de Picos também foram acionados e estiveram no local.