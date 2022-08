Pastor evangélico é morto a tiros na porta de casa na região da Pedra Mole

Um pastor evangélico identificado como Jailson dos Santos, de 38 anos, foi morto a tiros na porta da sua residência localizada na Vila Santa Vitória, região da Pedra Mole, zona Leste de Teresina. O crime aconteceu por volta das 3h30 deste domingo (28).



Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Dia)

Segundo informações do major Marcos Lima, comandante do 5° Batalhão da Polícia Militar, os suspeitos de terem praticado o homicídio estavam em um bar em frente à residência e, após pedirem água para a vítima, sacaram a arma e efetuaram os disparos.

O pastor foi atingido por três tiros, sendo dois no tórax e um na cabeça. Jailson dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. Após os disparos, os suspeitos se evadiram do local e até o momento não foram capturados.

A Polícia Militar fez o isolamento do local do crime até a chegada da perícia da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML). O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).