Motociclista morre ao tentar fugir de assaltantes no bairro Parque Piauí

A madrugada desta sexta-feira (05) foi marcada pela violência em Teresina. Além de um homem identificado apenas como Maurício ter sofrido uma tentativa de homicídio na Avenida Dom Severino, outra ocorrência chamou a atenção, desta vez na zona Sul. Um homem de 35 anos de nome José de Arimatéia Leandro Pereira da Silva morreu ao cair de moto enquanto tentava fugir de um assalto. O caso ocorreu no bairro Parque Piauí.



De acordo com o relatório de ocorrência do 6º BPM, a guarnição foi acionada por volta das 00h30min após ser acionada por populares informando que havia dois homens caídos e aparentemente feridos na Rua Comerciante Jader Oliveira. Ao chegarem ao local, os policiais se depararem com uma moto no meio da rua, uma pessoa machucada e outra já sem vida.





Foto: Reprodução/RP50

Segundo a PM, José de Arimatéia pilotava a moto quando percebeu que estava sendo seguido por uma dupla em outra motocicleta. Ao acelerar, ele teria perdido o controle em uma curva e foi chão junto com o garupa, que era seu cunhado. Os dois estariam voltando do trabalho quando tudo aconteceu.

José de Armatéia perdeu a vida na queda e seu cunhado ficou ferido e foi socorrido às pressas por uma ambulância do SAMU. Chamou a atenção da polícia a atitude dos suspeitos após o acidente: de acordo com o relatório da ocorrência, a dupla desceu do próprio veículo e roubou o celular e a carteira da vítima que já estava sem vida no chão. Eles fugiram em seguida e a PM ainda não tem informações sobre quem seriam nem sobre o paradeiro.

O corpo de José de Arimateia foi removido pelo IML e seu cunhado foi encaminhado para o HUT. A PM fez diligências na região à procura dos suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão relacionada ao caso foi feita. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

