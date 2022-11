Motociclista tem cabeça decepada ao colidir com caminhão em Cocal de Telha

Um homem ainda não identificado morreu em um grave acidente nesta sexta-feira (11/11) na BR 343, no município de Cocal de Telha, no Norte do Piauí. A vítima teve a cabeça decepada ao colidir lateralmente a moto que pilotava contra um caminhão que trafegava no sentido contrário.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem seguia pela rodovia em uma moto Honda CG 150 TITAN e invadiu a pista contrária. O motorista do caminhão não conseguiu desviar para evitar a colisão. Com o impacto, a vítima foi arremessada metros à frente e caiu no acostamento da pista.

Foto: Divulgação / PRF

O motorista do caminhão foi submetido a teste de alcoolemia, o que apresentou resultado negativo. A PRF controlou o tráfego de veículos no local do acidente e o Instituto de Médico Legal (IML) foi acionada para a remoção do corpo.

Acidente em Parnaíba

Outro acidente grave foi registrado na BR 343, em Parnaíba, no Litoral do Piauí, e vitimou a enfermeira Antônia Eliete de Jesus Alencar, de 48 anos. A PRF apontou que a vítima caiu de uma moto que trafegava. Em seguida, a mulher foi atropelada e teve a cabeça esmagada por um caminhão.

