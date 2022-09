Motorista atropela e mata ciclista na BR 316, em Demerval Lobão

Um motociclista identificado como Edilson dos Santos Nascimento, de 33 anos, morreu nesta terça-feira (13/09) após ser atropelado por uma carro na BR 316, no município de Demerval Lobão. Ele teve a perna decepada no acidente, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT), mas não resistiu.

Leia também: Trecho da Avenida Raul Lopes é interditado para evento do PT nesta terça (13)

A vítima trafegava pela rodovia em uma motocicleta na companhia de uma passageira. Um carro modelo Renaut Clio, que trafegava no sentido contrário, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com o motociclista. Na colisão, condutor e passageiro da moto foram arremessados e o carro capotou e desceu o aterro.

Foto: Divulgação / PRF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro forçou uma ultrapassagem em local proibido e causou o acidente. O condutor se evadiu do local, enquanto a passageira da moto, uma mulher de 31 anos, sofreu graves ferimentos.

Foto: Divulgação / PRF



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF