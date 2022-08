Motorista capota carro ao tentar fugir da PRF em Parnaíba

A tentativa de fuga de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa segunda-feira (22/08) na BR 343, no município de Parnaíba, no litoral do estado, terminou com um condutor ferido após capotar um carro em alta velocidade. Ele estava sem cinco de segurança e sofreu lesões na cabeça e no rosto.

Leia também: Dupla é presa aplicando golpe em banco; homens trocavam cartões e sacavam dinheiro

“Os policias então iniciaram o acompanhamento tático ao veículo que se deslocava no perímetro urbano da cidade com velocidade incompatível com a permitida e desrespeitando as sinalizações de trânsito, principalmente no que diz respeito à preferencial de veículos, colocando em risco a segurança viária”, informou a PRF.

Foto: Divulgação / PRF

No acidente, o homem foi arremessado para foda do carro. Já uma mulher que seguia como passageiro estava de cinto de segurança e saiu ilesa. A PRF constatou que o homem era inabilitado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para os primeiros atendimentos ao condutor, que logo depois foi encaminhado ao Hospital Dirceu Arcoverde.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF