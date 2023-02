Motorista de aplicativo é feito refém e baleado por bandidos na zona Leste

Um motorista de aplicativo foi feito de refém por uma dupla de criminosos armados por volta das 23h desta quinta-feira (23), no bairro Vila Bandeirantes, zona Leste de Teresina. Esse é o segundo caso de sequestro de motorista de aplicativo na região metropolitana da Capital em menos de uma semana.

Segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi chamada para fazer uma corrida e, ao chegar ao local combinado, foi abordada por dois homens armados. O motorista foi mantido como refém por cerca de 1 hora dentro do carro e foi liberado no bairro Santa Isabel.

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com a PM, durante a ação, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do ombro, mas foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital.

Já o carro roubado pelos criminosos foi localizado horas após o crime no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina. Até o momento não há informações sobre a identidade dos suspeitos de envolvimento no crime.

Segundo caso em quatro dias

Esse é o segundo caso de sequestro de motorista de aplicativo em quatro dias. Na segunda-feira (20), um motorista identificado como Adriel Costa Santos foi sequestrado por uma quadrilha e colocado dentro do porta-malas do próprio carro. Na fuga, os criminosos se deparam com uma equipe da Polícia Militar que realizava a segurança do bloco Vaca Atolada, na zona Norte de Teresina.

De acordo com informações do 9º Batalhão da Polícia Miliar, o motorista foi sequestrado por um grupo de pelo menos quatro criminosos no município de Timon. Adriel Costa foi colocado no porta-malas do veículo e os criminosos assumiram a direção do carro. Durante a abordagem, os policiais encontraram o homem no porta-malas, que afirmou se tratar de um sequestro. No carro estavam dois suspeitos, que foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos legais.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no