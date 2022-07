Motorista de caminhão atropela e mata ciclista na BR-343

Um caminhão da empresa de produtos de limpeza Econômico se envolveu em um acidente grave que deixou uma pessoa morta na BR-343, no município de Capitão de Campos, a 135 km de Teresina. O acidente ocorreu por volta das 6h30 desta segunda-feira (18).





Imagem ilustrativa. (Foto: PRF)

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi provocada por imprudência do motorista do caminhão, que trafegava pelo acostamento da rodovia no momento em que atingiu o ciclista. Com o impacto, a vítima foi arremessada para fora da pista e veio a óbito ainda no local.

O motorista do caminhão, um homem de 22 anos, se evadiu do local após a colisão e foi preso em abordagem no posto da PRF de Campo Maior.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local colhendo mais informações sobre o acidente. O corpo da vítima foi reconhecido por familiares e recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).