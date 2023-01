Motorista de ônibus é preso com submetralhadoras e pedras de crack em Teresina

Um motorista, que não teve a identidade revelada, foi preso com duas submetralhadoras artesanais e quase 700 pedras de crack dentro de um ônibus, na manhã desta segunda-feira (23). A abordagem ocorreu na BR-343, nas proximidades do Terminal de Petróleo, zona Sudeste de Teresina. O veículo vinha da cidade de São Paulo e tinha como destino o município de Pedro II.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

De acordo com o delegado Walter Cunha, titular da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes do Piauí (Depre), a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que o ônibus viria de São Paulo com entorpecentes e armas de fogo. No momento da abordagem, o motorista teria tentando arremessar uma sacola com as armas para fora do veículo.

"Quando a gente entrou pela porta do ônibus, visualizou essa pessoa na frente, com a farda de motorista, tentando arremessar essa sacola que continha as armas. Já as pedras de crack estavam na bolsa pessoal que ele carregava. Ele diz que é de uma agência terceirizada que vende as passagens, não é funcionário da empresa", destacou o delegado, acrescentando que após o flagrante, o motorista confessou que era proprietário das armas e da droga.

Além das pedras de crack, os policiais do Depre também encontraram dois tabletes de maconha em posse de um passageiro do ônibus, um homem de 19 anos. Diante dos fatos, o motorista e o passageiro foram presos em flagrante. Já os demais passageiros foram liberados após os procedimentos iniciais. Segundo o delegado, o ônibus também foi conduzido à sede da Depre, mas deve ser liberado, pois não foi constatado envolvimento da empresa nos crimes.

