Motorista de veículo que atropelou bebê em Timon diz que carro não tinha problema mecânico

A motorista do veículo Fiat Toro, que atropelou um bebê em um playground de um condomínio na cidade de Timon, disse à Polícia Civil que o carro não apresentava problemas mecânicos. A mulher, de 49 anos, foi ouvida ontem (26) pelo titular da Delegacia de Homicídios de Timon, o delegado Renato Cordeiro, e afirmou que não lembrava de detalhes do acidente.



Foto: Reprodução

De acordo com o delegado, pelo depoimento da investigada não é possível confirmar a veracidade da informação de que a mulher teria prendido a sandália no acelerador do carro, causando assim o acidente.

“Isso foi especulado, mas na oitiva dela, que nós esperávamos que houvesse o esclarecimento da situação, ela disse que não lembrava. Todavia, ela trouxe algumas informações importantes para o entendimento do acidente. Por exemplo, ela disse que o veículo não apresentava nenhum problema mecânico”, afirma o delegado.

A informação é relevante, pois a Polícia Civil trabalha com duas hipóteses: de falha mecânica e falha humana. Contudo, o delegado esclareceu que está aguardando o resultado da perícia no veículo para ter a conclusão sobre a dinâmica do acidente.

“Isso é um importante indício para ter entendimento do contexto, mas vamos aguardar o laudo. O veículo está com a perícia justamente para averiguar essa questão de falha mecânica ou não, para ter uma conclusão definitiva”, destacou o delegado Renato Cordeiro.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

Além do bebê, outras três pessoas ficaram feridas no acidente, sendo a mãe do bebê, uma adolescente de 15 anos e outra criança que também estava no playground. Segundo o titular da Homicídios, a polícia aguarda a alta hospitalar da adolescente de 15 anos, que ainda está internada, para realizar os exames de lesão corporal.

Até o momento, 10 testemunhas, entre moradores e funcionários do condomínio, já prestaram depoimento à Polícia Civil. A mãe do bebê também deve ser ouvida hoje na sede da Delegacia de Homicídios de Timon e, em seguida, será encaminhada para fazer os exames de lesão corporal.

“Ontem procedemos o interrogatório da condutora do veículo e demais passageiras do carro. Hoje estamos aguardando para ouvir a mãe da criança que faleceu e que também ficou lesionada no acidente. Eu espero ainda ouvir mais uma médica que foi uma das primeiras que ajudou a prestar socorro à vítima. No mais, é aguardar a conclusão dos laudos”, finalizou.

Entenda

O bebê Álvaro Leal Santana Campelo, de apenas um ano e oito meses, foi atropelado enquanto brincava com a mãe em um playground de um condomínio de luxo na cidade de Timon. Um veículo conduzido por uma mulher que não teve a identidade revelada invadiu a área de lazer durante uma festa de aniversário. O bebê não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. O acidente ocorreu na última segunda-feira (23).

