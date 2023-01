Motorista flagrado dirigindo em zigue-zague é preso em Picos

Uma denúncia anônima terminou com um motorista preso nesse domingo (22) na BR 316, no município de Picos, no Sul do Piauí. O homem de 46 anos que não teve a identidade revelada foi denunciado por outro motorista que flagrou o caminhão que ele dirigia em zigue-zague na rodovia federal.

“No início da tarde, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu uma denúncia via 191 (teleatendimento) em que um usuário informava que um caminhoneiro realizava direção perigosa, dirigindo em zigue-zague e transitando pela contramão, na iminência de causar algum acidente”, disse a PRF.

Diante da denúncia, uma equipe da PRF foi direcionada e conseguiu interceptar o condutor. Os agentes de início observaram sinais indicativos de uso de bebida alcoólica, como olhos vermelhos e cheiro de bebida. O homem foi submetido a teste bafômetro.

“Ele foi submetido ao teste com etilômetro ("bafômetro"), cujo resultado aferiu 0,96 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez. O índice é 24 vezes superior ao limite regulamentar”, relatou a PRF.

O motorista encaminhado par a Delegacia de Polícia Civil de Picos e deve responder pelo crime de Embriaguez ao volante.

Com informações da PRF