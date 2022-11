Motorista foge do hospital após PRF encontrar droga em carro envolvido em acidente

Um caso inusitado aconteceu na BR-316, na cidade de Barro Duro, localizada a 98 km de Teresina. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 66 kg de maconha em um veículo do modelo Golf envolvido em uma colisão frontal que deixou seis pessoas feridas. O acidente ocorreu na última sexta-feira (04).

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, o condutor do veículo, um homem de 30 anos, chegou a ser socorrido e enviado ao Hospital de Barro Duro e depois foi encaminhado para a cidade de Água Branca para a realização de exames. Após os exames, o paciente fugiu do hospital, o que levantou a suspeita da PRF de que o veículo poderia esta carregando algum ilícito.

Foto: Divulgação/PRF



Ao checarem o veículo, a equipe encontrou uma caixa de som com peso desproporcional. O veículo foi encaminhado para Unidade da PRF em Valença, onde foi feita busca. Após a desmontagem da caixa de som foram encontrados 105 tabletes com maconha com aproximadamente 66 kg. A droga está avaliada em R$ 141 mil.

Diante dos fatos, o veículo, os documentos e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Água Branca. Com a apreensão, o caso foi registrado como tráfico de drogas. Até o momento não há informações sobre a identidade do suspeito de transportar a droga.

