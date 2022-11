Seis pessoas ficam feridas em acidente na BR-316, em Barro Duro

Um acidente grave deixou seis pessoas feridas na BR-316, na cidade de Barro Duro, localizada a 98 km de Teresina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu nesta sexta-feira (04) e envolveu um Golf Sportline e um HB20.

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, os veículos trafegavam em sentidos contrários quando o veículo de modelo Golf invadiu a faixa oposta e colidiu frontalmente com o HB20.

Foto: Divulgação/PRF



No momento do acidente, cinco mulheres estavam no HB20 no momento do acidente, com idades entre 22 e 52 anos, e todas ficaram feridas. Já o condutor do Golf, um homem de 30 anos, também ficou ferido.

Todas as vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas ao Hospital de Barro Duro.