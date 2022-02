Mulher é morta durante troca de tiros em Parnaíba

Uma troca de tiros na madrugada desta segunda-feira (28) no bairro Ilha Grande de Santa Isabel, em Parnaíba, no litoral do Piauí terminou com uma mulher morta dentro de uma residência. A vítima foi identificada como Maria de Jesus dos Santos da Silva, 54 anos.

O 2º Batalhão da Polícia Militar de Parnaíba informou que pelo menos três homens chegaram armado na residência e começaram a trocar tiro com o marido da vítima. A mulher terminou sendo alvejada e faleceu antes da chegada do socorro, já o homem foi baleado e socorrido com vida.

A polícia apurou que o marido da vítima geria uma boa de fumo que funciona na residência. Os criminosos foram até o local e tinham como alvo o homem que não teve a identidade reveladas, mas acabaram atingindo também Maria de Jesus.

Equipes da Polícia Militar realizaram diligências logo após o crime para tentar identificar e prender os autores do crime. A Polícia Civil de Parnaíba abriu uma investigação para a levantar informações que levem aos assassinos.

